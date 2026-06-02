nedelja
Slovenski Film »Kaj ti je, deklica« v Urania Ceenema
20:45
Dunaj/Wien
Urania, Dunaj
KAJ TI JE DEKLICA
7. 6. 2026, 20.45
29. 6. 2026, 20.30
Slovenija, Italija, Hrvaška, Srbija 2025
89′
Slovenščina s podnapisi
Režija: Urška Djukić
Igrajo: Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković idr.
Sramežljiva in občutljiva 16-letna Lucija začne peti v dekliškem pevskem zboru, kjer se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano-Marijo. Ko zbor odpotuje na podeželski samostan za vikend intenzivnih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z Ano-Marijo in drugimi dekleti. Medtem ko se znajde v neznanem okolju kjer raziskuje svojo prebujajočo se spolnost, Lucija začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru.
Film je bil premierno prikazan na Berlinale, med 27 nagradami in 9 nominacijami pa so tudi Vesna za najboljši celovečerec, nagrada FIPRESCI na Berlinalu in nominacija za nagrado Evropske filmske akademije za odkritje leta. Film je bil tudi izbran za slovenskega kandidata za nagrado oskar za najboljši tujejezični film.
V sodelovanju z URANIA CEENEMA
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?