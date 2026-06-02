Slovenski Film »Belo se pere na devetdeset«

BELO SE PERE NA DEVETDESET

21. 6. 2026, 20.15

Slovenija 2025

144′

Slovenščina s podnapisi

Režiser: Marko Naberšnik

Igrajo: Lea Cok, Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković

Filmska upodobitev istoimenske knjižne uspešnice Bronje Žakelj, v kateri je pisateljica opisala lastno življenjsko zgodbo. Film, ki nas prestavi v Ljubljano osemdesetih let, je ganljiva, duhovita in navdihujoča pripoved o odraščanju, izgubi in preživetju.

Zgodba spremlja Bronjo skozi različna obdobja življenja. Njen otroški svet sestavljajo starši, brat Rok, babica Dada, pa kakav Benko, Albert keksi in prenos sarajevskih olimpijskih iger. Potem ko zaradi raka izgubi mamo, se mora pri dvajsetih s to zahrbtno boleznijo soočiti tudi sama. S številnimi in skoraj nepremostljivimi izzivi se spopada z mešanico solz, smeha in neomajnega optimizma.

Svetovno premiero je film doživel na 31. filmskem festivalu v Sarajevu, kjer je tudi prejel bronasto nagrado občinstva. Postal je najbolj gledani film v slovenskih kinematografih v letu 2025. Do začetka marca 2026 si ga je ogledalo 100.000 gledalcev in je tako prejel skupno že štiri zlate role.