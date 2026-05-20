Slovenski film: Belo se pere na 90

Generalni konzulat RS v Celovcu vljudno vabi na poseben filmski večer z ogledom slovenskega celovečernega filma, ki je s svojo toplino, humorjem in pristnostjo navdušil tako občinstvo kot kritike.

Film je zaznamoval leto 2025 kot najbolj gledan slovenski film, saj si ga je v Sloveniji ogledalo preko 100.000 gledalcev. Pripoveduje ganljivo in hkrati duhovito zgodbo o mladem dekletu, njenem odraščanju, življenjski usodi, minljivosti, predvsem pa o njeni neizmerni osebni moči.

Film, posnet po resničnih dogodkih avtorice Bronje Žakelj, odlikujejo priznani slovenski igralci, ki likom vdahnejo izjemno življenjskost in avtentičnost.

Pred ogledom filma vas vabimo na spremljajoči sprejem ob kozarcu slovenskega vina, po dogodku pa na kratek pogovor s soustvarjalci filma, ki bodo z nami delili vpogled v nastajanje tega izjemnega filmskega dela.

Dogodek bo potekal v sredo, 27. maja 2026, ob 18.00 uri

(pričetek filma bo ob 19.00 uri) v Mestni kino Beljak / Stadtkino Villach

(10.-Oktober-Straße 1 / Ulica 10. oktobra 1, 9500 Villach/ Beljak).

Dogodek organizira Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom