Slovenski dnevi KSŠŠG: Delavnica in film »Piliji«

Slovenski dnevi KSŠŠG

KRAJ: v klubu KSŠŠG, Mondseing. 9, 8010 Gradec

KDAJ: četrtek, 5. novembra 2026, ob 16.00

Graški študentje vabijo na Slovenske dneve v študentski klub od 5. do 7. novembra. V četrtek, 5. 11., ob 16.00 bo ustvarjalna delavnica, ob 19.30 pa ogled filma »Piliji« Samire Fux. V petek, 6. 11., ob 19.00 bosta na zborovskem večeru nastopila mladinska zbora iz Globasnice in Obirske. V soboto, 7. 11., ob 19.30 bo koncert Ditke in skupine Mlaj.