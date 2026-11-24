četrtek
Slovenski dnevi 2026 KSŠŠK: Oktakord & Adi Smolar
19:45
Celovec/Klagenfurt
Klub KSŠŠK – SMO klub
Slovenski dnevi 2026
Kdaj: četrtek, 26. novembra
Kje: klub KSŠŠK – SMO klub, Spengergasse 7, 9020 Celovec
Klub študentk in študentov na Koroškem od 26. do 28. novembra vabi na Slovenske dneve v klubske prostore. Tridnevni program s koncerti, branji, delavnico in filmom bo v četrtek, 26. novembra, ob 19.45 odprla vokalna skupina Oktakord, ob 21.00 pa bo nastopil Adi Smolar.
PROGRAM
- 19.45: vokalna skupina Oktakord in klubsko presenečenje
- 21.00: koncert Adija Smolarja
Kako pridem tja?