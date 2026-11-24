Slovenski dnevi 2026

Kdaj: četrtek, 26. novembra

Kje: klub KSŠŠK – SMO klub, Spengergasse 7, 9020 Celovec

Klub študentk in študentov na Koroškem od 26. do 28. novembra vabi na Slovenske dneve v klubske prostore. Tridnevni program s koncerti, branji, delavnico in filmom bo v četrtek, 26. novembra, ob 19.45 odprla vokalna skupina Oktakord, ob 21.00 pa bo nastopil Adi Smolar.

PROGRAM