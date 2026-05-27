Slovenske šmarnice pri Gospe Sveti
Slovenske šmarnice pri Gospe Sveti – Milostna podoba Matere Božje
Nedelja, 31. 05. 2026, stolnica pri Gospe Sveti
- 11.30 Romarska sv. maša
daruje: dekan Janko Krištof
pevsko sooblikuje: APZ Sv. Cecilije iz Ljubljane
zborovodja: Miha Zupanc Kovač
organistka: Ana Kresal
- 14.00 Koncert duhovnih pesmi
APZ Sv. Cecilije iz Ljubljana
Skupina Akcent iz Ledinc
vodi: Anica Lesjak-Ressmann
- 15.00 Slovesna šmarnična pobožnost
vodi: dekan Jurij Buch
pete litanije
Agapa
dobrote iz Koroške in družine Jakončič iz Goriških Brd
Posebni gostje:
Pritrkovalci iz Goriških Brd
