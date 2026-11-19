Slovenske knjige na dunajskem knjižnem sejmu Buch Wien

Kdaj: petek, 27. november 2026, od 14.00

Kje: Dunajski sejem (Messe Wien), Trabrennstraße 7, 1020 Dunaj

Na dunajskem knjižnem sejmu Buch Wien 2026 bodo v petek, 27. novembra, potekale predstavitve knjig in pogovori s slovenskimi avtoricami in avtorji.

Program: