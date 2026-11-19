petek
27. 11. 2026
Slovenske knjige na dunajskem knjižnem sejmu Buch Wien
14:00
Dunaj/Wien
Knjižni sejem Dunaj
Slovenske knjige na dunajskem knjižnem sejmu Buch Wien
Kdaj: petek, 27. november 2026, od 14.00
Kje: Dunajski sejem (Messe Wien), Trabrennstraße 7, 1020 Dunaj
Na dunajskem knjižnem sejmu Buch Wien 2026 bodo v petek, 27. novembra, potekale predstavitve knjig in pogovori s slovenskimi avtoricami in avtorji.
Program:
- 14.00 | Otroški oder: Marta Bartolj s knjigo »Kje si«
- 17.00 | Donau Lounge: Suzana Tratnik s knjigo »Škarje« in tolmačinja Metka Wakounig
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