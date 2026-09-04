Slovenska glasbena šola dežele Koroške: Vpisovanje novih učencev in učenk - šolsko leto 2026/27

Slovenksa glasbena šola bo vpisovala nove učence – po možnosti razpoložljivih mest – za pouk naslednjih instrumenov:

Klavir, orgle, kitara, JPR-kitara, pihala (kljunasto in prečna flavta, klarinet, saksofon), trobila (trobenta, rog, pozavna, bariton, tuba) klavirska harmonika, diatonična harmonika, petje, tolkala, violončelo in violina (ta samo v Celovcu).

Celovec Mladinski dom, glasbena soba 1 (tudi za oddelek Mohorjeva)

Bilčovs društvena soba SPD Bilka oz. KIKU (tudi za oddelek Sveče in Šentjanž)

Borovlje pri Bundru, Postgasse 5 (tudi za oddelek Sele)

Ledince ljudska šola(tudi za oddelek Šentjakob)

Šentlenart pri Sedmih studencih ljudska šola (tudi za oddelek Ziljska Bistrica)

Globasnica muzej

Šmihel ljudska šola

Pliberk Kulturni dom

Šentprimož kulturni dom Danica (tudi za oddelek Dobrla vas)