sobota

19. 9. 2026

Slovenska fešta v Gradcu

14:00

Gradec/Graz

Die Scherbe

Slovenska fešta v Gradcu
Slovenska fešta v Gradcu

Slovenska fešta v Gradcu

Praznovanje

V Gradcu nas je veliko – zato je čas, da se spoznamo, ponovno srečamo in skupaj preživimo lep dan.

Pridružite se Slovenski fešti, kjer bodo v ospredju dobra družba, okusne slovenske specialitete in degustacija slovenskih vin. Za otroke bo poskrbljeno z animacijo, odrasli pa se boste lahko preizkusili v pub kvizu Mat’Kurja. Večer bomo zaključili ob karaokah in sproščenem druženju.

Pridite z družino, prijatelji ali sami – veselimo se novih poznanstev, starih prijateljev in prijetnega dne v slovenski družbi. Se vidimo!

Kontakt: Urša Povšič [email protected]

Prireditelj

Pavlova hiša

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