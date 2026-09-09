Slovenska fešta v Gradcu

V Gradcu nas je veliko – zato je čas, da se spoznamo, ponovno srečamo in skupaj preživimo lep dan.

Pridružite se Slovenski fešti, kjer bodo v ospredju dobra družba, okusne slovenske specialitete in degustacija slovenskih vin. Za otroke bo poskrbljeno z animacijo, odrasli pa se boste lahko preizkusili v pub kvizu Mat’Kurja. Večer bomo zaključili ob karaokah in sproščenem druženju.

Pridite z družino, prijatelji ali sami – veselimo se novih poznanstev, starih prijateljev in prijetnega dne v slovenski družbi. Se vidimo!

Kontakt: Urša Povšič [email protected]