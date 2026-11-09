Slovenščino DO/ŽIVETI: Tihi bralni klub - prek Zooma

Tihi bralni klub Celovec – ura zase in za slovensko knjigo

SPLETNO SREČANJE | SLOVENŠČINO DO/ŽIVETI

Kdaj: četrtek, 12. november 2026, ob 20.00

Kje: na spletu, prek Zooma

Si želite več brati, pa za to nikoli ne najdete dovolj časa? Bi si radi enkrat na mesec privoščili mirno uro s knjigo, brez obveznosti in domačih nalog?

V okviru projekta Slovenščino DO/ŽIVETI Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ) vabita na Tihi bralni klub Celovec, sproščeno srečanje za vse, ki radi berejo ali si želijo več časa nameniti branju v slovenščini.

Za razliko od običajnih bralnih klubov tu ni skupne knjige, obveznega čtiva ali pričakovanj glede prebranih strani. Vsakdo si izbere svoje branje – roman, pesniško zbirko, časopisni članek, strokovno knjigo ali zvočno knjigo – in se prepusti mirnemu bralnemu trenutku.

Prvo srečanje bo 12. novembra ob 20.00 prek Zooma. Pridružite se lahko kar iz udobja doma, v pižami na kavču, s skodelico čaja in najljubšo knjigo.

Klub se bo predvidoma srečeval enkrat mesečno, udeležba na posameznih srečanjih pa ni obvezna. Sodelovanje je brezplačno.

Prijave: www.slovensko.at/tihibralniklub ali [email protected]