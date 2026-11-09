Slavnostna prireditev: Ivan Cankar v dunajskem predmestju

Ivan Cankar v dunajskem predmestju

SLAVNOSTNA PRIREDITEV | CANKARJEVO LETO 2026

Sreda, 11. november 2026, ob 18.30

Kalvarienberggasse 28A, 2. nadstropje (SPA)

1170 Dunaj

Ob Cankarjevem letu 2026 bo na Dunaju potekala skupna slavnostna prireditev dunajskih okrožij Ottakring, Hernals in Währing, posvečena slovenskemu pisatelju Ivanu Cankarju in njegovemu življenju ter ustvarjanju na Dunaju.

Prireditev bo osvetlila Cankarjevo povezanost z dunajskim okoljem ter njegov pomen za slovensko književnost in kulturno zgodovino.

Sodelujejo:

Wolfgang Petritsch

Wolfgang Maderthaner

Kurt Stürzenbecher

Mešani pevski zbor

Jezik prireditve: nemščina

Organizator: Slovenski inštitut na Dunaju (Slowenisches Institut Wien)

Prijave: [email protected]