sreda
Slavnostna prireditev: Ivan Cankar v dunajskem predmestju
18:30
Dunaj/Wien
Strankin lokal / Parteilokal der SPÖ Hernals
Ivan Cankar v dunajskem predmestju
SLAVNOSTNA PRIREDITEV | CANKARJEVO LETO 2026
Sreda, 11. november 2026, ob 18.30
Kalvarienberggasse 28A, 2. nadstropje (SPA)
1170 Dunaj
Ob Cankarjevem letu 2026 bo na Dunaju potekala skupna slavnostna prireditev dunajskih okrožij Ottakring, Hernals in Währing, posvečena slovenskemu pisatelju Ivanu Cankarju in njegovemu življenju ter ustvarjanju na Dunaju.
Prireditev bo osvetlila Cankarjevo povezanost z dunajskim okoljem ter njegov pomen za slovensko književnost in kulturno zgodovino.
Sodelujejo:
- Wolfgang Petritsch
- Wolfgang Maderthaner
- Kurt Stürzenbecher
- Mešani pevski zbor
Jezik prireditve: nemščina
Organizator: Slovenski inštitut na Dunaju (Slowenisches Institut Wien)
Prijave: [email protected]
PDF Letak prireditve
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