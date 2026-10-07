Slavnostna prireditev: 40 let Centra avstrijskih narodnih skupnosti

40 let Centra avstrijskih narodnih skupnosti

Torek, 13. oktober 2026, ob 19.30

KRAJ: Velika slavnostna dvorana Univerze na Dunaju

Center avstrijskih narodnih skupnosti letos praznuje 40 let delovanja. Organizacija je bila ustanovljena leta 1985, letošnji jubilej pa sovpada še z eno pomembno obletnico: 50-letnico Zakona o narodnih skupnostih, ki je bil sprejet leta 1976.

Ob tej priložnosti vabijo na slavnostno prireditev »40 let Centra avstrijskih narodnih skupnosti«, ki bo v Veliki slavnostni dvorani Univerze na Dunaju.

Prijave: udeležbo je treba potrditi do 5. oktobra 2026 na [email protected].