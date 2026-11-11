Slavnostna podelitev Einspielerjeve nagrade 2026

Kdaj: četrtek, 19. november 2026, ob 19.00

Kje: Tischlerjeva dvorana Mohorjeve, 10.-Oktoberstraße 25/I, Celovec

Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza vabita na slavnostno podelitev Einspielerjeve nagrade 2026. Letošnji prejemnik je dvorni svetnik prof. dr. Wolfgang Muchitsch, znanstveni poslovodja in direktor Koroškega deželnega muzeja.

Nagrado bo prejel v zahvalo za svojo odprto držo ter vidno vključevanje slovenske narodne skupnosti in njenega jezika v prenovo Koroškega deželnega muzeja.

Slavnostni govornik bo Gorazd Živkovič, deželni konservator za Koroško.

Einspielerjevo nagrado podeljujejo od leta 1988 osebnostim, ki si prizadevajo za slovensko narodno skupnost na Koroškem.