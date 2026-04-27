četrtek

7. 5. 2026

Skupno na poti: Predstavitev zbornika

19:30

Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg

Farna dvorana Šmihel

Skupno na poti – Gedenkweg |

Predstavitev zbornika – Buchpräsentation

»Sledovi izseljenih družin pod Peco –

Spuren der zwangsweise Ausgesiedelten aus St. Michael und Umgebung«

v farni dvorani v Šmihelu

Prireditelj: KPD Šmihel

Knjiga »sledovi spuren« je znanstvena dokumentacija, ki prikazuje zgodbe izseljenih slovenskih družin  in civilnih žrtev v času druge svetovne vojne v fari Šmihel in občini Bistrica pri Pliberku. Znanstveni članki, intervjuji prič časa  in potomcev  izseljenih družin, fotografije, arhivski viri in osebne zgodbe dokumentirajo usodo ljudi v času druge svetovne vojne. Knjiga je rezultat triletnega raziskovanja zgodovine koroških Slovencev in usmerja pogled v bodočnost ter opominja, kako pomembno je sprejemati različnost in živeti v medsebojnem zaupanju. Dvojezično publikacijo je izdalo Kulturno prosvetno društvo Šmihel – KPD Šmihel.

KPD Šmihel

