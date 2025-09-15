Skiroller City-Race Pliberk

V soboto, 27. septembra 2025, s pričetkom ob 12. uri bo v središču Pliberka potekala spektakularna tekma v rolanju na smučeh, s startom in ciljem na glavnem trgu v Pliberku.

Pričakuje se približno 300 športnikov iz Slovenije, Italije in Avstrije, ki se bodo pomerili na zahtevni mestni progi v trendovskem športu smučarskega rolanja.

Organizacijo dogodka prevzemata SD Oktan iz Raven na Koroškem in tekaška arena Pirkdorf.

V sklopu dogodka bo potekal tudi ljudskošolski Lions Charity tek.