Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

sobota

27. 9. 2025

Skiroller City-Race Pliberk

12:00

Pliberk/Bleiburg

Glavni trg Pliberk

Skiroller City-Race Pliberk
Skiroller City-Race Pliberk

V soboto, 27. septembra 2025, s pričetkom ob 12. uri bo v središču Pliberka potekala spektakularna tekma v rolanju na smučeh, s startom in ciljem na glavnem trgu v Pliberku.

Pričakuje se približno 300 športnikov iz Slovenije, Italije in Avstrije, ki se bodo pomerili na zahtevni mestni progi v trendovskem športu smučarskega rolanja.

Organizacijo dogodka prevzemata SD Oktan iz Raven na Koroškem in tekaška arena Pirkdorf.

V sklopu dogodka bo potekal tudi ljudskošolski Lions Charity tek.

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt