SIDEK: »Deklica in slon«

SIDEK – OTROŠKA PREDSTAVA

»Deklica in slon«, 11.00

KRAJ: Musisches Zentrum, Zeltgasse 7

GOSTUJE: Zavod Bufeto, Ljubljana

»Živiš lahko na dva načina. Lahko se pretvarjaš, kot da ni nič čudežno. Lahko pa imaš vse za čudež.« (A. Einstein) Uprizoritev se naslanja na kratko zgodbo ruskega klasika Aleksandra Kuprina Slon, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. To je zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove.

Starost: 3 leta +

Trajanje predstave: 50 min

Produkcija: Zavod Bufeto in Darka Erdelji

Koncept, dramska predloga in postavitev: Ravil Sultanov in Natalia Sultanova

Likovna podoba in scenografski koncept: Darka Erdelji

Režija: Vida Cerkvenik Bren

Avtorska glasba: Davor Herceg

Igralci: Ravil Sultanov in Marija Filimonenko