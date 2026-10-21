Šentvidski literarni dnevi: Čitalnica 4.0

Čitalnica 4.0 – bralni performans v okviru Šentvidskih literarnih dnevov 2026

Kdaj: sreda, 28. oktobra 2026, ob 19.00

Kje: kletna galerija v rotovžu v Šentvidu ob Glini (Kellergalerie Rathaus St. Veit)

Čitalnice so bile v 19. stoletju prostori slovenske emancipacije – bralnice, zbirališča in kulturna središča. Kulturni center Univerze v Celovcu (UNIKUM) s projektom »Čitalnica 4.0« to tradicijo na novo premišlja ter ustvarja začasen, odprt prostor, v katerem branje postaja družbeno, poetično in politično dejanje.

V središču projekta je pisatelj in prevajalec Peter Waterhouse s svojo metodo »previdnega branja«. V delu Buch von B. Ein Versuch ein aktuelles Jugendbuch zu lesen razčlenjuje biografsko pripoved Herberta Brunneggerja Saat in den Sturm. Ein Soldat der Waffen-SS berichtet. Besedo za besedo in stavek za stavkom razkriva izkrivljanja, zamolčano in pozabljeno ter opozarja na tisto, kar bi pri branju zlahka spregledali.

Waterhousovo metodo bosta v performativnem branju predstavila Yulia Izmaylova in Felix Strasser iz VADA, ob glasbeni spremljavi Jozeja Stickerja.

Program: