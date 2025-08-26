Novice logo
četrtek

28. 8. 2025

Sejem rokodelske umetnosti

10:00

Beljak/Villach

Cerkveni trg / Kirchplatz

Sejem rokodelske umetnosti 2025
Četrtek, 28., do sobota, 30. avgust 2025 | od 10. do 18. ure
Zgornji in Spodnji cerkveni trg / Oberer und Unterer Kirchenplatz, 9500 Beljak

Na sejmu umetnostne obrti bo okoli 60 razstavljavcev predstavilo svoje edinstvene izdelke in omogočilo vpogled v svoje delo.

Odpiralni čas in glasbena spremljava
Tudi letos bo raznolik glasbeni program v živo poskrbel za posebno vzdušje med trajanjem sejma:

  • Četrtek, 28. avgust, od 12.00 do 18.00:
    Otvoritev s koroškim štiriglasjem, nato Hannah Senfter (harfa)

  • Petek, 29. avgust, od 10.00 do 20.00:
    Dopoldne: Martin Sadounik (kitara), popoldne: The Silvertones

  • Sobota, 30. avgust, od 10.00 do 13.00:
    Manfred Kostmann (saksofon)

