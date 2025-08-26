Sejem rokodelske umetnosti

četrtek
10:00
Beljak/Villach
Cerkveni trg / Kirchplatz
Na sejmu umetnostne obrti bo okoli 60 razstavljavcev predstavilo svoje edinstvene izdelke in omogočilo vpogled v svoje delo.
Odpiralni čas in glasbena spremljava
Tudi letos bo raznolik glasbeni program v živo poskrbel za posebno vzdušje med trajanjem sejma:
Četrtek, 28. avgust, od 12.00 do 18.00:
Otvoritev s koroškim štiriglasjem, nato Hannah Senfter (harfa)
Petek, 29. avgust, od 10.00 do 20.00:
Dopoldne: Martin Sadounik (kitara), popoldne: The Silvertones
Sobota, 30. avgust, od 10.00 do 13.00:
Manfred Kostmann (saksofon)
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?