Sejem rokodelske umetnosti 2025

Četrtek, 28., do sobota, 30. avgust 2025 | od 10. do 18. ure

Zgornji in Spodnji cerkveni trg / Oberer und Unterer Kirchenplatz, 9500 Beljak

Na sejmu umetnostne obrti bo okoli 60 razstavljavcev predstavilo svoje edinstvene izdelke in omogočilo vpogled v svoje delo.

Odpiralni čas in glasbena spremljava

Tudi letos bo raznolik glasbeni program v živo poskrbel za posebno vzdušje med trajanjem sejma: