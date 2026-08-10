nedelja
Sejem: Praznik medu v Šmohorju
10:00
Šmohor / Hermagor
Šmohor
Praznik medu v Šmohorju
Nedelja / Sonntag, 16.08.2026
Prispevek / Beitrag
€ 25,00 na osebo (vključno s prevozom in malico v Stari pošti)
€ 25,00 pro Person (inkl. Busfahrt und Jause im Gasthof Alte Post)
Spored / Programm
10:00: Prihod v Šmohor, ogled Praznika medu, pokušnje in prosti čas.
14:45: Malica in kava v Stari pošti, druženje.
16:00: Odhod iz Stare pošte.
Odhod avtobusa / Zustiegsmöglichkeiten
07:00 – Mežica / Mieß
07:20 – Pliberk / Bleiburg – Zadruga Market
07:30 – Šmihel / St. Michael – avtobusna postaja / Bushaltestelle
08:00 – Žitara vas / Sittersdorf – avtobusna postaja / Bushaltestelle
08:30 – Borovlje / Ferlach – avtobusna postaja / Bushaltestelle
09:00 – Marias Diner – avtocesta / Autobahn (postanek / Pause)
Prijave do torka / Anmeldungen bis Dienstag, 11.08.2026
KIS – DI Tadej Čertov, Tel.: 0676 / 83 555 747
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