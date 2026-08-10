nedelja

16. 8. 2026

Sejem: Praznik medu v Šmohorju

10:00

Šmohor / Hermagor

Šmohor

Sejem: Praznik medu v Šmohorju
Sejem: Praznik medu v Šmohorju

Praznik medu v Šmohorju

Nedelja / Sonntag, 16.08.2026

Prispevek / Beitrag

€ 25,00 na osebo (vključno s prevozom in malico v Stari pošti)

€ 25,00 pro Person (inkl. Busfahrt und Jause im Gasthof Alte Post)

Spored / Programm

10:00: Prihod v Šmohor, ogled Praznika medu, pokušnje in prosti čas.

14:45: Malica in kava v Stari pošti, druženje.

16:00: Odhod iz Stare pošte.

Odhod avtobusa / Zustiegsmöglichkeiten

07:00 – Mežica / Mieß

07:20 – Pliberk / Bleiburg – Zadruga Market

07:30 – Šmihel / St. Michael – avtobusna postaja / Bushaltestelle

08:00 – Žitara vas / Sittersdorf – avtobusna postaja / Bushaltestelle

08:30 – Borovlje / Ferlach – avtobusna postaja / Bushaltestelle

09:00 – Marias Diner – avtocesta / Autobahn (postanek / Pause)

Prijave do torka / Anmeldungen bis Dienstag, 11.08.2026

KIS – DI Tadej Čertov, Tel.: 0676 / 83 555 747

Prireditelj

KIS (Kmečka izobraževalna skupnost)

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