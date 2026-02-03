petek
6. 2. 2026
Sejem Alpe Adria Ljubljana: Okrogla miza
13:00
Ljubljana
Gospodarsko razstavišče d.o.o
OKROGLA MIZA, ki bo v PETEK, 6. 2 , ob 13.h, v dvorani URŠKA na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.
Čezmejni projekt (Ne)znano zamejstvo praznuje 30 let obstoja in kontinuiranega delovanja.
Iz njega je zraslo tudi vseslovensko kulturno, izobraževalno, dediščinsko…, nenazadnje turistično gibanje Kultura-Natura Slovenija.
Tako kot vsa leta se bo Kultura-Natura Slovenija tudi letos predstavila na osrednjen turističnem sejmu Alpe-Adria v Ljubljani (4. – 7. februar 2026; www.alpe-adria.si).
Predstavili se bodo vsi sodelavci / projektni partnerji
in pripravili kup koristnih informacij. Še posebej bodo izpostavili: Benečija – Rezija (www.benecija.eu) * Ziljsko dolino), bogat * nabor ekskurzij / izletov (Ne)znano zamejstvo (18 poti), * Porabje * razpis priznanj Naša Slovenija 2026 (podelitev junija v Reziji) * možnosti poslovnega partnerstva in programi 2026 v multi-kulti epicentrih Kropa in Selišči-Prlekija (heritage fund DOTA.SI).
