Schwarzmarkt der Literatur / Črna borza literature

KRAJ: Šentvid ob Glini, Rotovž, notranje dvorišče

KDAJ: nedelja, 8. novembra 2026, od 13.00 do 15.00

V okviru Leta literature Koroška 2026 in Dnevov literature v Šentvidu vabljeni na Schwarzmarkt der Literatur (Črno borzo literature), kjer se bodo na petih postajah v sedemminutnem ritmu izmenjevali literarna branja, recitacije in nastopi.

Svoja dela bodo med drugim predstavili Verena Gotthardt, Rubina Meister in Tamara Štajner, program pa bodo dopolnili slam poezija, kolektivni pisateljski projekt »Kärnten Roman«, mobilna knjižnica Literatura Mobil ter umetniška instalacija Petra Waterhousa. Za najmlajše bo na voljo tudi lutkovna delavnica.

Uvodne besede

Christine Haupt-Stummer, Andreas Krištof, Doris Moser, Dominik Srienc (kuratorji in kuratorke Leta literature)

Ulrich Hagg (vodja Dnevov literature v Šentvidu)

Brigitte Winkler-Komar (vodja oddelka za umetnost, kulturo in družbo pri Deželi Koroški)

Vstop prost.