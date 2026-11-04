ROŽ festival: Roxrucker Sisters in koroška skupina Roba

Poxrucker Sisters – Horizont

KRAJ: Bistrica v Rožu, Kulturni dom

KDAJ: petek, 6. novembra 2026, ob 18. uri

Vabljeni na koncert avstrijske glasbene skupine Poxrucker Sisters, ki bo predstavila svoj novi program »Horizont«. Tri sestre iz Zgornje Avstrije navdušujejo s prepletom narečnega popa, večglasnega petja in čustvenih besedil.

S pesmimi, kot so »100 Sochn«, »Wos zöht« in »Bis zum Mond«, bodo občinstvo popeljale skozi zgodbe o ljubezni, slovesu, hrepenenju in življenjskem pogumu.

Kot predskupina bo nastopila koroška skupina Roba.

Vstopnina: 35 € v predprodaji, 40 € na dan koncerta.