petek
ROŽ festival: Roxrucker Sisters in koroška skupina Roba
18:00
Bistrica v Rožu/Feistritz im Rosental
Kulturni dom Bistrica v Rožu
Poxrucker Sisters – Horizont
KRAJ: Bistrica v Rožu, Kulturni dom
KDAJ: petek, 6. novembra 2026, ob 18. uri
Vabljeni na koncert avstrijske glasbene skupine Poxrucker Sisters, ki bo predstavila svoj novi program »Horizont«. Tri sestre iz Zgornje Avstrije navdušujejo s prepletom narečnega popa, večglasnega petja in čustvenih besedil.
S pesmimi, kot so »100 Sochn«, »Wos zöht« in »Bis zum Mond«, bodo občinstvo popeljale skozi zgodbe o ljubezni, slovesu, hrepenenju in življenjskem pogumu.
Kot predskupina bo nastopila koroška skupina Roba.
Vstopnina: 35 € v predprodaji, 40 € na dan koncerta.
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