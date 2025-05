ROŽ FEŠTA, 27.6.2025 – 21.00h

La Fanfarria del Capitán (ARG)

Argentinska skupina La Fanfarria del Capitan potuje po svetu ter širi meje svojega glasbenega izraza. Po naravi so popotniki in pripovedovalci, ki črpajo melodije iz vseh koncev sveta in jih razvijejo v unikaten in vznemirljiv zvok. Skupina igra posebno mešanico latina, rocka ter balkanskih ritmov in je znana po energičnih nastopih v živo.

Njihova priredba italijanske partizanske pesmi Bella Ciao (La Giravida, 2016) je nepričakovano dosegla široko občinstvo, saj se je bila glasbena podlaga priznane televizijske serije Money Heist – Netflix 2017.

VVK/ karte v predprodaji: 20€

AK / večerna blagajna: 25 €