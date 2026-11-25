ROBA – »A Merry ROBA Christmas Special«

Kdaj: nedelja, 6. december 2026, ob 18.00

Kje: Kammerlichtspiele, Celovec

Bleščice, kič, ljubezen in predvsem glasba za srce! Skupina ROBA vabi na prav poseben božični koncert, poln topline, čarobnega prazničnega vzdušja in glasbenih presenečenj.

Nastopajo: