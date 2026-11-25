nedelja
6. 12. 2026
ROBA – »A Merry ROBA Christmas Special«
18:00
Celovec/Klagenfurt
Kammerlichtspiele
ROBA – »A Merry ROBA Christmas Special«
Kdaj: nedelja, 6. december 2026, ob 18.00
Kje: Kammerlichtspiele, Celovec
Bleščice, kič, ljubezen in predvsem glasba za srce! Skupina ROBA vabi na prav poseben božični koncert, poln topline, čarobnega prazničnega vzdušja in glasbenih presenečenj.
Nastopajo:
- Valentina Inzko Fink – vokal, kitara
- Sara Gregorič – bas, kitara
- Matthias Liener – klaviature
- Lukas Popp – bobni
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