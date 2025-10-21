Novice logo
četrtek

23. 10. 2025

Riccardo Staraj & Midnight Blues Band

20:30

Pliberk/Bleiburg

Brauhaus Breznik

Riccardo Staraj & Midnight Blues Band
Riccardo Staraj & Midnight Blues Band

Koncert

Riccardo Staraj & Midnight Blues Band

Četrtek, 23. oktobra 2025
Začetek: 20.00

BRAUHAUS BREZNIK
10. Oktober Platz 9, 9150 Pliberk/Bleiburg

  • Riccardo Staraj – vocal
  • Marco Sedlak – guitar/back vocal
  • Mario Simunkovic – bass
  • Josip Rubinić – trumpet/back vocal
  • Luka Charlie Cargonja – drums
  • special Guest: Bojan Simonić – guitar

Riccardo Staraj je pisatelj, popotnik in novinar, organizator kulturnega poletja v Moščeniški Dragi, župan, performer in glasbenik. Njegovi koncerti so mešanica napol petega izpovednega pesništva, bluesa, rocka in jazza. Na koncertu prevladujejo politično angažirana besedila, filozofski odlomki, ljubezenska in tudi uporniška lirika Staraja, pa tudi nepogrešljeni bluesovski standardi. Pesmi so izvajane v hrvaščini, italijanščini in angleščini.

P. S.: Posebnost te izjemne blues zasedbe je tudi dejstvo, da v njej skupaj igrata kar dva aktualna hrvaška župana – Riccardo Staraj in Bojan Simonić.

