Riccardo Staraj & Midnight Blues Band

četrtek
20:30
Pliberk/Bleiburg
Brauhaus Breznik
Koncert
Četrtek, 23. oktobra 2025
Začetek: 20.00
BRAUHAUS BREZNIK
10. Oktober Platz 9, 9150 Pliberk/Bleiburg
Riccardo Staraj je pisatelj, popotnik in novinar, organizator kulturnega poletja v Moščeniški Dragi, župan, performer in glasbenik. Njegovi koncerti so mešanica napol petega izpovednega pesništva, bluesa, rocka in jazza. Na koncertu prevladujejo politično angažirana besedila, filozofski odlomki, ljubezenska in tudi uporniška lirika Staraja, pa tudi nepogrešljeni bluesovski standardi. Pesmi so izvajane v hrvaščini, italijanščini in angleščini.
P. S.: Posebnost te izjemne blues zasedbe je tudi dejstvo, da v njej skupaj igrata kar dva aktualna hrvaška župana – Riccardo Staraj in Bojan Simonić.
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?