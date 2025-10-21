Koncert

Riccardo Staraj & Midnight Blues Band

Četrtek, 23. oktobra 2025

Začetek: 20.00

BRAUHAUS BREZNIK

10. Oktober Platz 9, 9150 Pliberk/Bleiburg

Riccardo Staraj – vocal

Marco Sedlak – guitar/back vocal

Mario Simunkovic – bass

Josip Rubinić – trumpet/back vocal

Luka Charlie Cargonja – drums

special Guest: Bojan Simonić – guitar

Riccardo Staraj je pisatelj, popotnik in novinar, organizator kulturnega poletja v Moščeniški Dragi, župan, performer in glasbenik. Njegovi koncerti so mešanica napol petega izpovednega pesništva, bluesa, rocka in jazza. Na koncertu prevladujejo politično angažirana besedila, filozofski odlomki, ljubezenska in tudi uporniška lirika Staraja, pa tudi nepogrešljeni bluesovski standardi. Pesmi so izvajane v hrvaščini, italijanščini in angleščini.

P. S.: Posebnost te izjemne blues zasedbe je tudi dejstvo, da v njej skupaj igrata kar dva aktualna hrvaška župana – Riccardo Staraj in Bojan Simonić.