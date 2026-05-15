torek

19. 5. 2026

Redni občni zbor Slovenske gospodarske zveze

18:00

Tinje/Tainach

Dom v Tinjah

Predlog za dnevni red:

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev predsednika in zapisnikarce občnega zbora ter števca glasov

3. Poročilo upravnega odbora in razprava

4. Poročilo nadzornega odbora in razprava

5. Poročilo blagajnika in razprava

6. Poročilo SGZ mladine

7. Poročilo preglednikov računov

8. Razrešnica upravnemu odboru

9. Razrešnica nadzornemu odboru

10. Sklepanje o dopolnitvah pravil SGZ

11. Izvolitev novega upravnega odbora

12. Izvolitev novega nadzornega odbora

13. Izvolitev preglednikov računov

14. Besede novo izvoljenega predsednika upravnega odbora

15. Besede novo izvoljenega predsednika nadzornega odbora

16. Podelitev častnih priznanj SGZ članom SGZ

17. Besede gostov

18. Razno

