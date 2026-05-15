torek
Redni občni zbor Slovenske gospodarske zveze
18:00
Tinje/Tainach
Dom v Tinjah
Predlog za dnevni red:
1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev predsednika in zapisnikarce občnega zbora ter števca glasov
3. Poročilo upravnega odbora in razprava
4. Poročilo nadzornega odbora in razprava
5. Poročilo blagajnika in razprava
6. Poročilo SGZ mladine
7. Poročilo preglednikov računov
8. Razrešnica upravnemu odboru
9. Razrešnica nadzornemu odboru
10. Sklepanje o dopolnitvah pravil SGZ
11. Izvolitev novega upravnega odbora
12. Izvolitev novega nadzornega odbora
13. Izvolitev preglednikov računov
14. Besede novo izvoljenega predsednika upravnega odbora
15. Besede novo izvoljenega predsednika nadzornega odbora
16. Podelitev častnih priznanj SGZ članom SGZ
17. Besede gostov
18. Razno
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?