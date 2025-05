RAZSTAVA »Man will uns ans Leben«, 18.00

Bombe proti manjšinam 1993–1996

KRAJ: Volkskundemuseum am Paulustor, Paulustorg. 11-13a, 8010

Med letoma 1993 in 1996 je skupno 25 posameznikov in organizacij po vsej Avstriji prejelo pošiljke z eksplozivom. V istem obdobju so na Koroškem in v Gradiščanski eksplodirale tri bombe oziroma cevne bombe. Napadi so povzročili štiri smrtne žrtve, štiri hudo ranjene osebe in devet lažje ranjenih.