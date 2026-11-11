Razstava: V zrcalu hvaležnega umetnika

Kdaj: četrtek, 19. november 2026, ob 19.00

Kje: Tinjski dom

Avguštin Čebul (1909–1992) je bil prepričan duhovnik.

Krepak v besedi in v marsikaterih spodbudah.

Živel je z odprtimi očmi sredi božjega stvarstva in lepote narave ter z odprtim srcem za ljudi, ki jih je znal nagovoriti in

spodbuditi za lepoto. Bil je tudi ploden publicist in slikar koroške pokrajine.

Glasbeno bo odprtje razstave sooblikoval Mešani pevski zbor Peca Slovenskega kulturnega društva Globasnica