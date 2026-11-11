četrtek
Razstava: V zrcalu hvaležnega umetnika
19:00
Tinje/Tainach
Dom v Tinjah
Razstava: V zrcalu hvaležnega umetnika
Kje: Tinjski dom
Avguštin Čebul (1909–1992) je bil prepričan duhovnik.
Krepak v besedi in v marsikaterih spodbudah.
Živel je z odprtimi očmi sredi božjega stvarstva in lepote narave ter z odprtim srcem za ljudi, ki jih je znal nagovoriti in
spodbuditi za lepoto. Bil je tudi ploden publicist in slikar koroške pokrajine.
Glasbeno bo odprtje razstave sooblikoval Mešani pevski zbor Peca Slovenskega kulturnega društva Globasnica
Razstava je odprta do 11.01.2027.
Kako pridem tja?