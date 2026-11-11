četrtek

19. 11. 2026

Razstava: V zrcalu hvaležnega umetnika

19:00

Tinje/Tainach

Dom v Tinjah

Razstava: V zrcalu hvaležnega umetnika
Razstava: V zrcalu hvaležnega umetnika

Razstava: V zrcalu hvaležnega umetnika

Kdaj: četrtek, 19. november 2026, ob 19.00
Kje: Tinjski dom

Avguštin Čebul (1909–1992) je bil prepričan duhovnik.
Krepak v besedi in v marsikaterih spodbudah.
Živel je z odprtimi očmi sredi božjega stvarstva in lepote narave ter z odprtim srcem za ljudi, ki jih je znal nagovoriti in
spodbuditi za lepoto. Bil je tudi ploden publicist in slikar koroške pokrajine.

Glasbeno bo odprtje razstave sooblikoval Mešani pevski zbor Peca Slovenskega kulturnega društva Globasnica

Razstava je odprta do 11.01.2027.

Prireditelj

Sodalitas

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