sreda
Razstava: Slovenska ilustracija - nepričakovano razkošje
19:00
Dunaj/Wien
Glavna knjižnica Dunaj
Slovenska ilustracija – nepričakovano razkošje
Razstava
21. 10. – 15. 11. 2026
Otvoritev razstave 21. 10., 19.00
Glavna knjižnica Dunaj / Hauptbücherei Wien
Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Dunaj
Razstava predstavlja slogovno raznolikost domišljijske in stvarne sodobne slovenske ilustracije. Združuje dela 11 nagrajenih slovenskih ilustratorjev in ilustratork, ki ustvarjajo na področju otroške in mladinske književnosti, ter ponuja vpogled v prepoznavne vizualne svetove in raznolike umetniške pristope, ki oblikujejo sodobno slovensko ilustracijsko sceno.
Ob tej priložnosti bo knjižnici podarjen izbor novejših slovenskih leposlovnih knjig.
Razstavljajo:
Maja P. Kastelic, Polona Lovšin, Andreja Peklar, Lila Prap, Damijan Stepančič, Hana Stupica, Igor Šinkovec, Peter Škerl, Huiqin Wang, Ana Zavadlav in Maša P. Žmitek
V sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS, Zavodom Divja misel in Hauptbücherei Wien
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