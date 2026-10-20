Razstava: Slovenska ilustracija - nepričakovano razkošje

Slovenska ilustracija – nepričakovano razkošje

Razstava

21. 10. – 15. 11. 2026

Otvoritev razstave 21. 10., 19.00

Glavna knjižnica Dunaj / Hauptbücherei Wien

Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Dunaj

Razstava predstavlja slogovno raznolikost domišljijske in stvarne sodobne slovenske ilustracije. Združuje dela 11 nagrajenih slovenskih ilustratorjev in ilustratork, ki ustvarjajo na področju otroške in mladinske književnosti, ter ponuja vpogled v prepoznavne vizualne svetove in raznolike umetniške pristope, ki oblikujejo sodobno slovensko ilustracijsko sceno.

Ob tej priložnosti bo knjižnici podarjen izbor novejših slovenskih leposlovnih knjig.

Razstavljajo:

Maja P. Kastelic, Polona Lovšin, Andreja Peklar, Lila Prap, Damijan Stepančič, Hana Stupica, Igor Šinkovec, Peter Škerl, Huiqin Wang, Ana Zavadlav in Maša P. Žmitek

V sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS, Zavodom Divja misel in Hauptbücherei Wien