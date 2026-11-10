Razstava ob 10. obletnici smrti – Klaus Zlattinger & Friends

Odprtje razstave: petek, 13. november 2026, ob 19.00

Kje: Impuls Center Seeboden, Thomas-Morgenstern-Platz 1, 9871 Seeboden am Millstätter See

Ob deseti obletnici smrti umetnika Klausa Zlattingerja († 2016) bo v Seebodnu na ogled razstava Klaus Zlattinger & Friends, posvečena njegovemu raznolikemu umetniškemu ustvarjanju in dolgoletnim prijateljstvom z umetniškimi kolegi.

Klaus Zlattinger je kot umetnik, galerist in posrednik umetnosti pomembno zaznamoval kulturno življenje. Razstava ponuja vpogled v njegovo bogato ustvarjalno zapuščino, ki jo dopolnjujejo dela umetnikov Wolfganga Daborerja, Christine De Pauli, Otmarja Ederja, Karla Vouka in Gustava Januša.

Ob odprtju razstave bo Christine Strobl-Oman brala iz pesniške zbirke alles leben, ki jo dopolnjujejo fotografska dela Klausa Zlattingerja.

Razstava povezuje umetnost, literaturo in spomin ter predstavlja ustvarjalne vezi, ki jih je Zlattinger spletal skozi svoje življenje.

Dodatna dela bodo na ogled tudi v času uradnih ur občinskega urada Seeboden.