sobota

5. 9. 2026

Razstava, kultura in predavanje na Antifa-campu

10:00

Šentprimož/St. Primus

Zablaško jezero

Razstava, kultura in predavanje na Antifa-campu
Razstava, kultura in predavanje na Antifa-campu

Ob 10.00 bo na sporedu poročilo in razprava o razstavi »Ob vodi – Nah am Wasser«. Umetnica Alina Zeichen bo predstavila zgodovino Zablaškega jezera, njegova nacistična preimenovanja ter razstavo.

Ob 15.00 sledi obisk društva SPD Danica v Šentprimožu, kjer bodo društveniki udeležencem tabora predstavili zgodovino društva, sledilo bo predvajanje filma »Koroško kolo«.

Ob 17.30 bo sledilo predavanje »Desni ekstremizem na Koroškem – Historical Continuities and Contemporary Developments«, ki ga bo imel Florian Zeller. Predavanje Floriana Zellerja obravnava skrajni desni ekstremizem v Avstriji, s posebnim poudarkom na Koroški – od tradicije nemškega nacionalizma in organizacij völkisch do identitarnega gibanja in sodobnih skrajno desnih subkultur. Govori tudi o čezmejnem značaju ekstremizma, med drugim o ustaškem spominskem srečanju na Libuškem polju.

Prireditelj

Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju

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