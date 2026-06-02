Razstava & koncert: Sožitje v različnosti

Otvoritev z recitalom pianista Tima Jančarja: 17. 6., 19:00

Razstava Sožitje v različnosti predstavlja dela treh avtorjev z izrazito samosvojimi avtorskimi poetikami. Prav v tej raznolikosti se odpira prostor dialoga – prostor, kjer različnost ne deluje kot nasprotje, temveč kot možnost dopolnjevanja in iskanje subtilnega ravnovesja med različnimi umetniškimi praksami.

Klementina Golija oblikuje likovne podobe skozi abstrahirane in imaginarne krajine, v katerih osrednje mesto zavzemajo likovni simboli in znaki, ki imajo izrazito sporočilno vrednost. Pomemben element v njenih delih je risba in kolaž.

Ina Loitzl že leta intenzivno raziskuje vprašanja telesa, identitete in medijske reprezentacije v svojem delu. Osrednji motiv v njenih trenutnih delih so ženske silhuete – tako imenovani „izrezi” – ki se pojavljajo v reduciranem, a močnem formalnem jeziku.

Klavdij Tutta nas nagovarja s svojim mediteranskim navdihom in nas napolni z veseljem in radostjo, ki jo dojemamo kot utelešenje neskončnih variant lepote pokrajine. Vse to transformira v likovne metamorfoze in pripovedi.

Pred otvoritvijo razstave bo na novem korotanskem klavirju mlad slovenski pianist Tim Jančar izvedel recital z deli Beethovna, Lizsta, Matičiča in Stravinskyega.

V sodelovanju s Slovenskim kulturnim centrom Korotan