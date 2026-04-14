petek
Razstava in koncert: Andrej Grilc & Kvartet Lux »To see the world / Videti svet«
19:00
Dunaj/Wien
Slovenski kulturni center Korotan
Otvoritev razstave in koncert:
17. 4. 2026, 19.00
SKC Korotan, Dunaj
Albergasse 48, 1080 Dunaj
Fotografska razstava in koncert Videti svet povezujeta fotografije Andreja Grilca, ki slavijo raznolikost človeka ter opozarjajo na zamiranje unikatnosti kultur v hitro razvijajočem se svetu, ter tri glasbena dela v izvedbi godalnega kvarteta ensemble LUX, ki predstavljajo tri različne perspektive sodobnega skladateljstva. Med skladbami je tudi To See a World in a Grain of Sand slovenske komponistke Nine Šenk, od koder je povzet tudi naslov razstave in koncerta.
