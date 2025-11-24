Odprtje razstave: Franzi Kreis »GENERACIJA BETA MEJNIK«

Generacija Beta – Franzi Kreis: Mejnik

Kaj veš o otroštvu svoje mame? Kaj pa o otroštvu svojega očeta? Izjemno ganljivo je, kako se družbena in politična vprašanja našega časa zrcalijo v zasebnih biografijah in kako pripovedovane življenjske poti razkrivajo odgovore na velika vprašanja človeštva.« – Franzi Kreis / umetnica

»Delo, delo, delo je najpomembnejša stvar v življenju,« poudari Draga, ko mi na najin prvi dan v Novi Gorici pove mamin citat. Prispeva v njeno prijetno kuhinjo na sončnem hribu, spijeva kavo, nato se usedeva v dnevno sobo in skupaj odpotujeva nazaj v preteklost. Ob Dragi sedi njen mož, medtem ko pripoveduje o mejnikih in drobnih trenutkih iz maminega življenja. Ko se z avtom iz Šempetra peljemo do Dragine hiše, za nekaj minut prečkamo Italijo. Klemen, ki vozi pred nami, z zadnjimi lučmi nakaže, kje poteka danes nevidna meja. Takrat, razloži Draga, ni bilo vse tako jasno: po drugi svetovni vojni se spominja, da so otroke pošiljali prestavljat mejne kamne – »v eni noči so tako 23 hiš prenesli na slovensko stran.«

Generacija Beta je zbirka različnih pogledov. Razstava je sestavljena iz fotografij, katerim so priložene slušalke, prek katerih se lahko v nekaj sekundah potopimo v globino neke življenjske zgodbe. Ženske pripovedujejo o življenju svojih mater, moški o življenju svojih očetov. Za serijo Mejnik je umetnica Franzi Kreis iskala družinske zgodbe v Evropski prestolnici kulture 2025, nato pa nadaljevala srečanja v Ljubljani, Celovcu in na Dunaju. Projekt se osredotoča na identitete in izkušnje ljudi iz obmejnih območij, ki so težke in hkrati navdihujoče. Gre pa tudi za serijo o ponovnem postavljanju notranjih mejnikov in razširjanju novih notranjih dimenzij.

Franzi Kreis sodeluje v programu Calliope. Join the Dots., ki sta ga zasnovala Zvezno ministrstvo Republike Avstrije za evropske in mednarodne zadeve in Ženski muzej v Hittisauu, z namenom, da bi osvetlil dosežke avstrijskih in v Avstriji delujočih umetnic ter znanstvenic. Med projektom je umetnico Franzi Kreis spremljal avstrijski filmski ustvarjalec in fotograf Lukas Beck.