petek
Razstava »Duhovi upora«
18:00
Železna Kapla/Eisenkappel
Forum Zarja
Razstava »Duhovi upora«
Petek, 23. oktober 2026, ob 18.00
Forum Zarja
Razstava Duhovi upora odpira prostor za različne poglede na zgodovino ter spodbuja razmislek o spominu, odporu in načinih, kako preteklost razumemo danes.
Nastala je v večletnem sodelovanju med Visoko šolo za likovno umetnost v Hamburgu, Muzejem Peršman, društvom A-Zone in SPD Zarja.
Za glasbeni okvir bosta poskrbela Karen Asatrian in Emil Krištof.
Kako pridem tja?