Razstava »Duhovi upora«

Petek, 23. oktober 2026, ob 18.00

Forum Zarja

Razstava Duhovi upora odpira prostor za različne poglede na zgodovino ter spodbuja razmislek o spominu, odporu in načinih, kako preteklost razumemo danes.

Nastala je v večletnem sodelovanju med Visoko šolo za likovno umetnost v Hamburgu, Muzejem Peršman, društvom A-Zone in SPD Zarja.

Za glasbeni okvir bosta poskrbela Karen Asatrian in Emil Krištof.