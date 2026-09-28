petek

23. 10. 2026

Razstava »Duhovi upora«

18:00

Železna Kapla/Eisenkappel

Forum Zarja

Razstava »Duhovi upora«
Razstava »Duhovi upora«

Razstava »Duhovi upora«

Petek, 23. oktober 2026, ob 18.00
Forum Zarja

Razstava Duhovi upora odpira prostor za različne poglede na zgodovino ter spodbuja razmislek o spominu, odporu in načinih, kako preteklost razumemo danes.

Nastala je v večletnem sodelovanju med Visoko šolo za likovno umetnost v Hamburgu, Muzejem Peršman, društvom A-Zone in SPD Zarja.

Za glasbeni okvir bosta poskrbela Karen Asatrian in Emil Krištof.

Prireditelj

SPD Zarja

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