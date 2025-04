//Razstava// Dobri dobi na Krasu

Gute Eichen im Karst|Dobri dobi na Krasu

Ausstellung | Razstava | Mostra | Exhibition

29 04—24 05 | 2025

Universität Klagenfurt | Univerza v Celovcu | Innenhof Vorstufengebäude (PATIO)

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG | ODPRTJE RAZSTAVE

Dienstag | Torek | 29 04 2025 | 16:30 Uhr

Grußworte | Pozdrav: Cristina Beretta

Einführende Worte | Uvodne besede: Marlene Hausegger, Hannes Zebedin

Einige Künstler*innen sind anwesend | Nekaj umetnic in umetnikov je prisotnih

Razstava v notranjem dvorišču – PATIO predhodne stavbe univerze v Celovcu je nadaljevanje projekta Dobri dobi na Krasu | Gute Eichen im Karst, ki sta ga v sodelovanju s Kulturnim centrom univerze zasnovala Marlene Hausegger in Hannes Zebedin. Projekt raziskuje umetniško preučevanje regije okoli vasi Sela na Krasu, na meji med Slovenijo in Italijo. Osredotoča se na zgodovinski in sodobni pomen alpsko-jadranskega prostora kot geopolitičnega in geopoetskega središča evropskega dogajanja. Regija je bila v obeh svetovnih vojnah prizorišče silovitih spopadov, leta 2022 pa so jo zaznamovali veliki gozdni požari, ki so razkrili skrite zgodovinske strukture in hkrati poudarili potrebo po usmerjenem pogledu v prihodnost. Septembra 2024 sta UNIKUM in STUDIO NA KRASU izvedla performativni sprehod z umetniškimi intervencijami, ki je povezal Doberdob/Doberdo v Italiji s krajem Sela na Krasu v Sloveniji.

Razstava na Univerzi v Celovcu povzema umetniške refleksije in intervencije, ki so nastale med sprehodom skozi požgano kraško pokrajino. Osredotoča se na kompleksno razmerje med naravo, zgodovino in družbo ter ga prenaša v nov, urbani kontekst.

STUDIO NA KRASU:

Marlene Hausegger

Hannes Zebedin

KÜNSTLER*INNEN | UMETNICE in UMETNIKI:

Polonca Lovšin (SI)

Luiza Margan (CRO)

Vanja Mervič (SI)

WISSENSCHAFT | ZNANOST:

Blaž Gasparini (SI)

Ihr/Euer UNIKUM Team, vaša ekipa UNIKUM