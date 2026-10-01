Razstava: 100 let slovenskega stripa

Torek, 13. oktober, ob 19.00

Hotel Korotan, Albertgasse 48, 1080 Dunaj

Razstava 100 let slovenskega stripa predstavlja razvoj in bogato zgodovino slovenskega stripa ter obiskovalce popelje skozi različna obdobja, avtorje in njihove ustvarjalne pristope.

Razstavo pripravljajo Kooperacija slovenskih ustanov na Dunaju v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto (SLO).