torek

13. 10. 2026

Razstava: 100 let slovenskega stripa

19:00

Dunaj/Wien

Slovenski kulturni center Korotan

Razstava: 100 let slovenskega stripa
Razstava: 100 let slovenskega stripa

Razstava: 100 let slovenskega stripa

Torek, 13. oktober, ob 19.00
Hotel Korotan, Albertgasse 48, 1080 Dunaj

Razstava 100 let slovenskega stripa predstavlja razvoj in bogato zgodovino slovenskega stripa ter obiskovalce popelje skozi različna obdobja, avtorje in njihove ustvarjalne pristope.

Razstavo pripravljajo Kooperacija slovenskih ustanov na Dunaju v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto (SLO).

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