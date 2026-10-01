torek
Razstava: 100 let slovenskega stripa
19:00
Dunaj/Wien
Slovenski kulturni center Korotan
Razstava: 100 let slovenskega stripa
Torek, 13. oktober, ob 19.00
Hotel Korotan, Albertgasse 48, 1080 Dunaj
Razstava 100 let slovenskega stripa predstavlja razvoj in bogato zgodovino slovenskega stripa ter obiskovalce popelje skozi različna obdobja, avtorje in njihove ustvarjalne pristope.
Razstavo pripravljajo Kooperacija slovenskih ustanov na Dunaju v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto (SLO).
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?