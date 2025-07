Razprava »Spominjamo se. Česa in kako?«

Četrtek, 3.7.2025, 18:00, Koro ški muzej Celovec, kärnten.museum Spominjamo se. Česa in kako?/Wir erinnern. Woran und wie?

Razstava „Hinschaun!Poglejmo. Kärnten und der Nationalsozialismus. Koroška in nacionalsocializem“ se v veliki meri posveča preganjanju in odporu koroških Slovenk in Slovencev ter odpira vprašanja o sedanji vrzeli in prihodnjem spominjanju. Kako in kje naj se odpor prikaže v javnem prostoru? Kaj naj se zgodi z dolgo časa skrito, spektakularno partizansko skulpturo Marijana Matijevića? Kako lahko ponovno oživimo rabo izrinjenih slovenskih krajevnih in ledinskih imen? Kateri ukrepi so potrebni, da se zavarujejo in omogoči lažji dostop do slovenskih arhivov, zapuščin, zbirk, pričevanj in intervjujev prič časa? Kaj je potrebno za nadaljevanje in posredovanje zgodovine koroških Slovenk in Slovencev? O tem razpravljajo v menjajočih se sestavah:

Nikolaj Orasche, Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora/Verband der Kärntner Parisanen und Freunde des antifaschistischen Widerstandes

Aleksander Tolmaier, Slovensko prosvetno društvo Radiše/Slowenischer Kulturverein Radsberg

Mira Gabriel, Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju/Klub slowenischer Stundent*innen in Wien

Sonja Kert-Wakounig, Iniciativa Zablatniško jezero/Initiative Sablatnigsee

Martina Piko-Rustia, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik/Slowenisches Volkskunde Institut Urban Jarnik

Valentin Sima, Slovenski znanstveni inštitut/Slowenisches wissenschaftliches Institut

Andrej Leben, Inštitut za slavistiko Univerze v Gradcu/Institut für Slawistik, Universität Graz

Mirjam Zwitter-Šlemic, Zveza slovenskih pregnank in pregnancev/Verband vertriebener Sloweninnen und Slowenen

David Ressmann, Društvo/Verein Peršman

Daniel Wutti, Pedagoška visoka šola na Koroškem/Pädagogische Hochschule Kärnten

Marija Wakounig, Inštitut za vzhodnoevropsko zgodovino na Univerzi na Dunaju/Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien

Moderacija/Moderation: Sara Pan, Koroški muzej Celovec, kärnten.museum

Razprava bo potekala v slovenskem jeziku s simultanim prevajanjem v nemški jezik. Die Diskussion findet in slowenischer Sprache mit Simultanübersetzung ins Deutsche statt. Prevod/Übersetzung: Sebastian Walcher.

PROSIMO ZA PREDHODNO PRIJAVO! I ANMELDUNG ERFORDERLICH!

Ort: kärnten.museum Klagenfurt, Museumgasse 2, 9021 Klagenfurt a. W.

