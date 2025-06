Razprava: Prihodnost Evrope - Tvoje mnenje šteje!

Prihodnost Evrope – Tvoje mnenje šteje!

KDAJ: petek, 6. junija, ob 19.00

KRAJ: Grad Rondeau

Pod naslovom „Prihodnost Evrope – tvoje mnenje šteje!“ bo priznani novinar in nekdanji evropski poslanec Eugen Freund spregovoril o aktualnem dogajanju in prihodnjih usmeritvah Evrope.

V ospredju bodo ključne teme, kot so:

– Širitev in integracija

– Gospodarski in socialni razvoj

– Skupna okoljska politika

– Vloga Evrope v mednarodnem kontekstu

Posebnost večera: občinstvo bo povabljeno k aktivnemu sodelovanju v razpravi in postavljanju vprašanj.