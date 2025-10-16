Razprava: Pogovor z dr. Jožefom Marketzem in Renato Schmidtkunz

Prireditve
četrtek
18:30
Dunaj/Wien
BKS Renngasse
30.10.2025 18.30: Koroški škof dr. Jožef Marketz v pogovoru z novinarko/teologinjo Renato Schmidtkunz. V sodelovanju s Club Carinthia. BKS, Renngasse 5-7, 1010 Dunaj
