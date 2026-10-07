ponedeljek
Projekcija filma & pogovor: Ne pozabi me / Non ti scordar di me
17:00
Dunaj/Wien
Inštitut za slavistiko Dunaj
Projekcija filma & pogovor
Ne pozabi me / Non ti scordar di me
Ponedeljek, 12. oktober 2026, ob 17.00
KRAJ: Inštitut za slavistiko, Dunaj, predavalnica 8, Spitalgasse 2–4/Hof 3
Na Inštitutu za slavistiko na Dunaju bodo predvajali dokumentarni film »Ne pozabi me / Non ti scordar di me« režiserke Anje Medved.
Dokumentarni esej išče neizrečene družinske spomine na drugo svetovno vojno. Ob fotografijah in filmskih posnetkih se odpira spominska krajina obmejnega prostora med Slovenijo in Italijo, ki so ga v preteklem stoletju zaznamovali vojne, meje in politično nasilje. Film povezuje spomine domačinov različnih pripadnosti ter gradi skupno pripoved o življenju med vojno.
Slovenija/Italija, 2025, 104 min
Režija: Anja Medved
Po projekciji bo sledil pogovor z režiserko Anjo Medved. Z njo se bo pogovarjala dr. Marija Wakounig, dogodek pa bo moderirala dr. Janja Vollmaier Lubej.
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