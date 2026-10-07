Projekcija filma & pogovor

Ne pozabi me / Non ti scordar di me

Ponedeljek, 12. oktober 2026, ob 17.00

KRAJ: Inštitut za slavistiko, Dunaj, predavalnica 8, Spitalgasse 2–4/Hof 3

Na Inštitutu za slavistiko na Dunaju bodo predvajali dokumentarni film »Ne pozabi me / Non ti scordar di me« režiserke Anje Medved.

Dokumentarni esej išče neizrečene družinske spomine na drugo svetovno vojno. Ob fotografijah in filmskih posnetkih se odpira spominska krajina obmejnega prostora med Slovenijo in Italijo, ki so ga v preteklem stoletju zaznamovali vojne, meje in politično nasilje. Film povezuje spomine domačinov različnih pripadnosti ter gradi skupno pripoved o življenju med vojno.

Slovenija/Italija, 2025, 104 min

Režija: Anja Medved

Po projekciji bo sledil pogovor z režiserko Anjo Medved. Z njo se bo pogovarjala dr. Marija Wakounig, dogodek pa bo moderirala dr. Janja Vollmaier Lubej.