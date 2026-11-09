Projekcija dokumentarnega filma »Ko zori spomin« in pogovor z režiserko Ano Grilc

Kdaj: četrtek, 12. november 2026, ob 11.00

Kje: Slovenska matica, Kongresni trg 8/I, Ljubljana

Vljudno vabljeni na projekcijo celovečernega dokumentarnega filma Ko zori spomin (2026) režiserke Ane Grilc in pogovor o zgodovinskem spominu, identiteti ter izkušnjah mladih koroških Slovenk in Slovencev.

Film, ki si naslov in temo potovanja deli s knjigo Andreja Kokota, nas popelje v Ziljsko dolino, kjer skozi pričevanja mladih koroškoslovenskih umetnikov raziskuje kulturo spominjanja in odnos tretje generacije do nacističnega pregona koroških Slovencev. Odpira vprašanja medgeneracijskega prenosa spomina, pripadnosti in soočanja s preteklostjo.

Dogodek se bo začel s pogovorom med režiserko Ano Grilc in Lidijo Golc, sledila bo projekcija filma.

Soorganizatorji: Avstrijski kulturni forum, Klub koroških Slovencev, Krščanska kulturna zveza, Slovenska prosvetna zveza in Slovenska matica.

Dogodek in njegov posnetek finančno podpira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.