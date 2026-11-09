četrtek
Projekcija dokumentarnega filma »Ko zori spomin« in pogovor z režiserko Ano Grilc
12:00
Ljubljana/Ljubljana
Slovenska matica
Projekcija dokumentarnega filma »Ko zori spomin« in pogovor z režiserko Ano Grilc
Kdaj: četrtek, 12. november 2026, ob 11.00
Kje: Slovenska matica, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Vljudno vabljeni na projekcijo celovečernega dokumentarnega filma Ko zori spomin (2026) režiserke Ane Grilc in pogovor o zgodovinskem spominu, identiteti ter izkušnjah mladih koroških Slovenk in Slovencev.
Film, ki si naslov in temo potovanja deli s knjigo Andreja Kokota, nas popelje v Ziljsko dolino, kjer skozi pričevanja mladih koroškoslovenskih umetnikov raziskuje kulturo spominjanja in odnos tretje generacije do nacističnega pregona koroških Slovencev. Odpira vprašanja medgeneracijskega prenosa spomina, pripadnosti in soočanja s preteklostjo.
Dogodek se bo začel s pogovorom med režiserko Ano Grilc in Lidijo Golc, sledila bo projekcija filma.
Soorganizatorji: Avstrijski kulturni forum, Klub koroških Slovencev, Krščanska kulturna zveza, Slovenska prosvetna zveza in Slovenska matica.
Dogodek in njegov posnetek finančno podpira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
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