Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

sreda

5. 11. 2025

Pripoved Helene Breitfuss-Valeško: »V zrcalu hvaležnega spomina«

18:30

Tinje/Tainach

Tinje

Pripoved Helene Breitfuss-Valeško: »V zrcalu hvaležnega spomina«
Pripoved Helene Breitfuss-Valeško: »V zrcalu hvaležnega spomina«

Helena Breitfuss-Valeško v svoji pripovedi kritično opisuje svojo mladost v Pliberku in pri tem razpenja zanimiv lok moči skozi tri generacije – od babice do vnuka. Povezovalni člen sta šivalni stroj in hlače iz blaga.

Michael Hatzenbichler med prozne dele Helene Breitfuss-Valeško vnaša barvite poteze liričnih trenutkov moči.

Obema je skupen avtobiografski pristop ter kritičen pogled v preteklost in skrb za prihodnost naših otrok in vnukov.

Vabljeni so tudi vsi, ki bi radi sami pisali biografije.
Zapisane biografije osvetljujejo lastno življenjsko zgodbo in bogatijo pridobljene življenjske izkušnje.

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt