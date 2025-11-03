Pripoved Helene Breitfuss-Valeško: »V zrcalu hvaležnega spomina«

Helena Breitfuss-Valeško v svoji pripovedi kritično opisuje svojo mladost v Pliberku in pri tem razpenja zanimiv lok moči skozi tri generacije – od babice do vnuka. Povezovalni člen sta šivalni stroj in hlače iz blaga.

Michael Hatzenbichler med prozne dele Helene Breitfuss-Valeško vnaša barvite poteze liričnih trenutkov moči.

Obema je skupen avtobiografski pristop ter kritičen pogled v preteklost in skrb za prihodnost naših otrok in vnukov.

Vabljeni so tudi vsi, ki bi radi sami pisali biografije.

Zapisane biografije osvetljujejo lastno življenjsko zgodbo in bogatijo pridobljene življenjske izkušnje.