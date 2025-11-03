Pripoved Helene Breitfuss-Valeško: »V zrcalu hvaležnega spomina«

sreda
18:30
Tinje/Tainach
Tinje
Helena Breitfuss-Valeško v svoji pripovedi kritično opisuje svojo mladost v Pliberku in pri tem razpenja zanimiv lok moči skozi tri generacije – od babice do vnuka. Povezovalni člen sta šivalni stroj in hlače iz blaga.
Michael Hatzenbichler med prozne dele Helene Breitfuss-Valeško vnaša barvite poteze liričnih trenutkov moči.
Obema je skupen avtobiografski pristop ter kritičen pogled v preteklost in skrb za prihodnost naših otrok in vnukov.
Vabljeni so tudi vsi, ki bi radi sami pisali biografije.
Zapisane biografije osvetljujejo lastno življenjsko zgodbo in bogatijo pridobljene življenjske izkušnje.
PDF Letak prireditve
