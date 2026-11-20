Prijeten božični trg pri Boštiju

Odpiralni čas:

Petek, 20. november: od 13.00

od 13.00 Sobota, 21. november: od 9.30

od 9.30 Nedelja, 22. november: od 9.30

Kraj: Pri Boštiju (Ritterburg), Železna Kapla 20, 9135 Železna Kapla.

Od petka, 20., do nedelje, 22. novembra 2026, bo pri Boštiju (Ritterburg) v Železni Kapli potekal Prijeten božični trg. Obiskovalce pričakuje prijetno predbožično vzdušje, ekipa Boštija pa se veseli številnih obiskovalcev.