petek
Prijeten božični trg pri Boštiju
13:00
Železna Kapla/Eisenkappel
pri Boštiju (nasproti hotelu Obir)
Prijeten božični trg pri Boštiju
Odpiralni čas:
- Petek, 20. november: od 13.00
- Sobota, 21. november: od 9.30
- Nedelja, 22. november: od 9.30
Kraj: Pri Boštiju (Ritterburg), Železna Kapla 20, 9135 Železna Kapla.
Od petka, 20., do nedelje, 22. novembra 2026, bo pri Boštiju (Ritterburg) v Železni Kapli potekal Prijeten božični trg. Obiskovalce pričakuje prijetno predbožično vzdušje, ekipa Boštija pa se veseli številnih obiskovalcev.
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