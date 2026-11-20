nedelja
Prijeten božični trg pri Boštiju
09:30
Železna Kapla/Eisenkappel
pri Boštiju (nasproti hotelu Obir)
Prijeten božični trg pri Boštiju
Od petka, 20., do nedelje, 22. novembra 2026, bo pri Boštiju (Ritterburg) v Železni Kapli potekal Prijeten božični trg. Obiskovalce pričakuje prijetno predbožično vzdušje, ekipa Boštija pa se veseli številnih obiskovalcev.
Odpiralni čas:
- Nedelja, 22. november: od 9.30
Kraj: Pri Boštiju (Ritterburg), Železna Kapla 20, 9135 Železna Kapla.
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?