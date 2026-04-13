Predstavitev in branje: Ivan Cankar

Sreda, 15. april 2026, ob 19.30

Inštitut Musil

9020 Celovec | Bahnhofstraße 50/1. nadstropje

Ivan Cankar

Iz predmestja

Krpanova kobila

Predstavitev in branje: Erwin Köstler

Moderacija in pogovor: Andreas Leben

Ivan Cankar, rojen leta 1876 na Vrhniki, umrl leta 1918 v Ljubljani, prozaist, dramatik, esejist, polemik in satirik, je bil najpomembnejši in najvplivnejši slovenski avtor moderne. Izhajal je iz revne družine, vendar je lahko s podporo Kranjske hranilnice obiskoval realko v Ljubljani. Po maturi leta 1896 je začel študij na Tehniški visoki šoli na Dunaju, vendar ga je po nekaj tednih opustil. Od konca leta 1898 do 1909 je ponovno živel na Dunaju. Tam je nastal velik del Cankarjevega literarnega opusa, v katerem je pogosto obravnaval življenje v velemestu; tam se je uveljavil tudi kot pisatelj in politični mislec, ki je bil blizu socialni demokraciji in je odločno zagovarjal pojmovanje umetnosti kot družbeno relevantne dejavnosti, ter postal poklicni pisatelj.

S kritiko v Ljubljani je bil Cankar, ki je večkrat nastopal proti intelektualnemu provincializmu in političnemu oportunizmu, v stalnem konfliktu. Prav tako si je nakopal represalije avstrijskih oblasti. Njegova drama Hlapci(1910) je bila na primer prepovedana s strani cenzure. Leta 1913 je bil teden dni zaprt, ker je v predavanju ostro kritiziral nesposobnost avstrijske diplomacije. Po začetku vojne leta 1914 pa je bil (kot številni slovenski intelektualci) za nekaj tednov zaprt na Ljubljanskem gradu.

Leta 1915 je bil vpoklican v vojaško službo, vendar je bil zaradi zdravstvenega stanja kmalu odpuščen. Njegova zadnja leta v Ljubljani so zaznamovali depresija in alkoholizem. Decembra 1918 je Ivan Cankar umrl zaradi posledic padca po stopnicah.