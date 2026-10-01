Prezentacija: 50 let Zakona o narodnih skupnostih

50 let Zakona o narodnih skupnostih – dosežki in sedanje stanje

Sreda, 14. oktober 2026, od 14.00 do 16.00

Hiša narodnih skupnosti, Schulgasse 33, Oberwart/Borta

Predavanje in okrogla miza

Predavatelj bo Mag. Dr. Gerhard Baumgartner, pogovor pa bo vodil Walter Reiss.

Avstrijski Zakon o narodnih skupnostih, sprejet 7. julija 1976, že pet desetletij predstavlja pravno podlago za varstvo in spodbujanje avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Ob njegovi 50-letnici bo priložnost za pogled na dosežke, odprta vprašanja in izzive, s katerimi se narodnostne skupnosti soočajo danes.

V okviru okrogle mize bodo sodelovali predstavniki gradiščanskih narodnih skupnosti – Hrvatov, Madžarov in Romov. Razprava bo osvetlila, katere spremembe so bile v zadnjih desetletjih dosežene ter v kolikšni meri zakon še ustreza današnjim družbenim razmeram.

Prijave: 0664/35 81 489, [email protected]

Dogodek pripravljajo Pedagoška visoka šola Gradiščanska, Forum4Burgenland, ERINNERN in Ljudska visoka šola Romov Gradiščanske.