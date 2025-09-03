Novice logo
četrtek

11. 9. 2025

Premiera: To ni političen song

19:30

Celovec/Klagenfurt

iKult – interkulturni prireditveni center

Premiera: To ni političen song
Premiera: To ni političen song

Teater RAMPA vabi v četrtek, 11. septembra, ob 19.30 na premiero nove satirične gledališke predstave »To ni političen song«. Uprizoritev, ki jo podpisuje dramatik Tine Lukač, na oder prinaša pretresljivo, aktualno in duhovito kritiko sodobne družbe. Predstava v režiji Julije Urban raziskuje mehanizme moči, medijsko manipulacijo in absurdnost političnih postopkov.

Ponovitve 12.–14. in 17.–19. 9. (vse ob 19.30)

Režija: Julija Urban

Vabi: Teater Rampa

