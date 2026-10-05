Premiera: Težave z borovnicami

Težave z borovnicami

Premiera: 24.10.2026 , Farovž v Vogrčah, 18:00

Farovž v Vogrčah, 18:00 Ponovitev: 25.10. 2026, Farovž v Vogrčah, 15:00

VSEBINA: V zelenem gozdu živijo prikupni borovničevi škratje. Mali škrat Borovniček pa trmasto zapira usta in noče jesti, kar močno žalosti njegovo mamico Borovničar. Na pomoč priskočijo gozdni prijatelji, kot so ježek, žabica, veverica in miška. Kljub vsem zabavnim zvijačam pa nihče ne premaga njegove trmoglavosti. Na koncu očka z domiselnim trikom poskrbi, da Borovniček z veseljem izprazni svojo skledico.

Igrajo: škratek Borovniček – Gabriel Zidej, mama Borovničar – Kaja Kerbitz, očka Borovničar – Alessandro Tratinek, jež – Simon Visotschnig, žabica – Laura Sakač Poprask, veverica – Victoria Tratinek, miška – Lilly Sakač Poprask