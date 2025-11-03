Novice logo
petek

7. 11. 2025

Premiera: Skrivnostna formula

19:30

Sele/Zell Pfarre

Farni dom Sele

Mladinska skupina Gledališke šole KPD Planina Sele vabi na premiero igre Skrivnostna formula.
Slavna profesorja Julius in Edvin sta prepričana, da sta odkrila pijačo, ki naredi ljudi bolj inteligentne. Ker sta sama že nadpovprečno inteligentna, jo najprej poskusita na Edvinovi sestri Hedviki. Ta se iz sitne gospodinje spremeni v izredno ubogljivo osebo.
To spremembo opazita obe profesorjevi tajnici, predvsem pa vsi nečaki, ki pridejo na obisk. Ko se ubadajo s vprašanjem, kaj se je Hedviki zgodilo, na odru zmanjka elektrike in predstava se spremeni v …kviz.

